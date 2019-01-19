﻿ В США предложили оштрафовать Facebook на рекордную сумму, Mixnews.lv

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Федеральная комиссия по торговле США, расследующая дело против Facebook о передаче личных данных пользователей, предложила наложить на компанию рекордный штраф. Об этом пишет The Washington Post.

Американские чиновники обсуждают возможность оштрафовать соцсеть более чем на 22,5 млн долларов.

ФКТ расследует дело о передаче данных около 87 млн пользователей Facebook британской компании Cambridge Analytica.

Отметим, до этого, в 2012 году Google заплатил 22,5 млн долларов. Компанию оштрафовали за то, что она вводила пользователей в заблуждение относительно отображения адресной рекламы в браузере Safari. Денежное взыскание для Facebook может значительно превысить эту сумму.

Источник: ПОЛИТ.РУ