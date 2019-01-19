﻿ Путин окунулся в подмосковную прорубь, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин в Крещение окунулся в прорубь в Московской области, сообщает Life.

В пресс-службе Кремля не уточнили, где именно глава государства принимал участие в праздновании Крещения, отметив лишь: «Да, президент по христианской традиции окунулся в прорубь».

Путин на Крещение окунулся в прорубь https://t.co/tDk5LZcqvJ pic.twitter.com/p4rp1nQxhC — РИА Новости (@rianru) January 19, 2019

В 2018 году на Крещение Владимир Путин окунулся в прорубь а озере Селигер в Тверской области.

Сообщается также, что в ночь на 19 января в крещенских праздничных мероприятиях в России приняли участие более 2,4 млн человек.

Источник: ПОЛИТ.РУ