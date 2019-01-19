﻿ В США экс-полицейскому вынесли приговор за убийство чернокожего подростка, Mixnews.lv

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В США суд приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы бывшего офицера полиции Чикаго Джейсона Ван Дайка за убийство 17-летнего чернокожего подростка Лакуана Макдональда в 2014 году.

Обвинение просило для него до 20 лет заключения; адвокаты просили осудить его условно.

Убийство Лакуана Макдональда было одним из самых резонансных преступлений последних лет, связанных с применением оружия американскими полицейскими. Оно привело к отставке главы полиции Чикаго и повлияло на смену прокурора округа, пишет The Washington Post.

Изначально полицейские говорили, что выстрелили в Макдональда, когда он устремился на них с ножом. Ван Дайк был арестован после публикации видео, на котором видно, что в момент убийства подросток шел в сторону от полицейских.

Источник: Meduza