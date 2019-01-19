﻿ В Париже начались новые задержания "желтых жилетов", Mixnews.lv

В Париже начались новые задержания "желтых жилетов"
В мире | 19 января 2019 года, 18:43
В Париже в ходе новой акции участников движения «желтые жилеты» 19 января произошли задержания, сообщает BFM TV.
В ходе десятой по счету акции протеста, по предварительным данным, были задержаны 12 человек.
Аресты происходили в ходе выборочных проверок, в частности, за ношение запрещенного оружия, сообщили в штабе полиции.
Там же заявили, что демонстрация проходит в спокойной обстановке.
Ранее во Франции заявили о «беспрецедентном уровне» насилия на протестах.
Источник: Газета.ру