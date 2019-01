﻿ При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 66 человек, Mixnews.lv

В мире |

В Мексике при взрыве на трубопроводе Туспан — Тула погибли по меньшей мере 66 человек, 76 ранены. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

"Та информация, что мы получили незадолго до прихода на пресс-конференцию, это 66 погибших и 76 раненых, среди них есть в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии", - сказал губернатор, выступление которого транслируется в Twitter.

Среди пострадавших есть семь юношей младше 18 лет и один мальчик 12 лет, добавил он.

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

