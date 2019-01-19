﻿ При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 66 человек, Mixnews.lv

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В Мексике при взрыве на трубопроводе Туспан — Тула погибли по меньшей мере 66 человек, 76 ранены. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

"Та информация, что мы получили незадолго до прихода на пресс-конференцию, это 66 погибших и 76 раненых, среди них есть в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии", - сказал губернатор, выступление которого транслируется в Twitter.

Среди пострадавших есть семь юношей младше 18 лет и один мальчик 12 лет, добавил он.

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

The Popocatepetl volcano erupted in the early morning hours, producing a bright burst after spewing lava and volcanic ash into the air near San Nicolás de los Ranchos in Mexico. https://t.co/MSnkB3NDGc pic.twitter.com/3nJIMvvlQe — ABC News (@ABC) January 18, 2019

VIDEO: Images from the deadly blaze in central Mexico pic.twitter.com/TH9wkJ0cQB — AFP news agency (@AFP) January 19, 2019

#Update Death toll from Mexico oil pipeline explosion rises to 66 pic.twitter.com/pEE261CMdF — China Daily (@ChinaDaily) January 19, 2019

С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Все это уже привело к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и вызвало многочасовые очереди на заправках.

Источник: РИА Новости