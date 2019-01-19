﻿ СМИ: муж Елизаветы II не пристегнулся через два дня после ДТП, Mixnews.lv

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Муж королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филипп сел за руль внедорожника Land Rover через два дня после серьезной аварии, пишет The Telegraph.

В четверг, 17 января, сообщалось, что Филипп перевернулся, когда управлял внедорожником. В результате инцидента он не получил ранений.

По данным издания, уже через два дня после аварии принца заметили за рулем в районе Сандрингемского дворца. В газете рассказали, что скорее всего Филипп не использовал ремень безопасности. При этом, по словам очевидцев, принц был не пристегнут, когда сворачивал с публичной дороги в сторону частных владений, где закон не обязывает его пристегиваться.