﻿ СМИ: муж Елизаветы II не пристегнулся через два дня после ДТП, Mixnews.lv

СМИ: муж Елизаветы II не пристегнулся через два дня после ДТП
В мире | 19 января 2019 года, 21:51
Муж королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филипп сел за руль внедорожника Land Rover через два дня после серьезной аварии, пишет The Telegraph.
В четверг, 17 января, сообщалось, что Филипп перевернулся, когда управлял внедорожником. В результате инцидента он не получил ранений.
По данным издания, уже через два дня после аварии принца заметили за рулем в районе Сандрингемского дворца. В газете рассказали, что скорее всего Филипп не использовал ремень безопасности. При этом, по словам очевидцев, принц был не пристегнут, когда сворачивал с публичной дороги в сторону частных владений, где закон не обязывает его пристегиваться.