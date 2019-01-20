﻿ Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании, Mixnews.lv

Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании (2)

Танцор Уэйд Робсон утверждает, что подвергался насилию со стороны поп-исполнителя Майкла Джексона на протяжении семи лет. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что это произошло, когда ему было семь лет.

Свою историю он рассказал в новом документальном фильме "Покидая Неверленд". В картине также будет представлено интервью еще одного мужчины, который также заявляет о домогательствах со стороны музыканта.

Как отмечается, Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1,2 млрд (около $1,5 млрд). Однако иск был отклонен.

Источник: Газета.ru

Комментарии 2
Адельфина2 часа назад
Бедный Майкл!
И не защититься тебе, - ты же мертв.
Как же достала-то эта акция недоумков по всеобщему обвиненню во всеобщем изнасиловании.
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Сашок1 час назад
он же сдох уже?
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