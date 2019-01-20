﻿ Умер самый старый мужчина в мире, Mixnews.lv

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Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье, 20 января, в возрасте 113 лет 179 дней. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Долгожитель умер в своем доме в поселке Асёро на севере Хоккайдо. В последние годы он проживал здесь вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. Он являлся ровесником теории относительности, которую в том же году опубликовал Альберт Эйнштейн. Теперь статус самого старого мужчины в мире, скорее всего, перейдет к немцу Густаву Гернету, который родился 15 октября 1905 года.

В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам. Старейшим в мире человеком, по данным Исследовательской группы по геронтологии (Gerontology Research Group), является 116-летняя японка Кане Танака, живущая на острове Кюсю.

Источник: Deutsche Welle