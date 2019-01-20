﻿ Чемпион США по фигурному катанию совершил самоубийство, Mixnews.lv

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Двукратный чемпион США по фигурному катанию в парах Джон Кафлин покончил с собой в пятницу в Канзас-сити, сообщила сестра спортсмена в своем фейсбуке.

Полиция не сообщает подробностей смерти Кафлина. Известно, что он совершил самоубийство в доме у своего отца. Ему было 33 года.

Как сообщила USA Today, в четверг он был дисквалифицирован Ассоциацией фигурного катания США и организацией SafeSport, которая борется с неподобающим поведением в спорте.

Кафлин уже завершил спортивную карьеру и ездил по стране с показательными выступлениями, тренировал молодых спортсменов и комментировал соревнования на телевидении. В декабре его ограничили в возможности принимать участие в спортивных мероприятиях в любом качестве.

Производитель коньков John Wilson Blades уволил его с поста бренд-менеджера. Причина ограничений не называется до конца расследования.

Джон Кафлин становился чемпионом США в 2011 и 2012 годах. На чемпионатах мира он с разными партнершами становился шестым и восьмым.

Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com