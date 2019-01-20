﻿ На горнолыжном курорте Куршевель возник пожар: пострадали более 20 человек, Mixnews.lv

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По меньшей мере два человека погибли, 22 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции. Ранее сообщалось о 14 пострадавших, четверо получили серьезные травмы и ожоги.

По информации префектуры полиции, пожар вспыхнул в воскресенье около 04:30 по парижскому времени на двух этажах здания, где проживали около 60 сезонных работников, в том числе иностранных граждан. Некоторые в состоянии шока пытались выбраться из горящего здания самостоятельно, прыгая с балконов.

Incendie à Courchevel: "Les gens ont sauté par les balcons", réagit un commerçant présent sur les lieux pic.twitter.com/UQEUXFRrqL — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Прибывшие на место ЧП спасательные подразделения эвакуировали всех находящихся в здании. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.

Причина пожара устанавливается. Сотрудники жандармерии и прокуратуры работают над выяснением обстоятельств произошедшего. На месте инцидента также находятся представители местных властей. Мэрия Куршевеля открыла "горячую линию" в связи с инцидентом.

Источник: ТАСС