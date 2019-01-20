﻿ Одну из самых толстых кошек Британии снова вернули в приют, Mixnews.lv

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Одну из самых толстых кошек в британском Плимуте в четвертый раз вернули в приют, сообщает The Daily Mail.

Уточняется, что от кошки по кличке Митци отказался уже четвертый хозяин.

Животное весит около 7 кг. В приюте отметили, что постоянная смена места жительства плохо сказывается на состоянии кошки.

В приюте также рассказали, что кошке нужен дом, в котором нет детей и каких-либо питомцев, так как Митци сложно с ними поладить. В случае, если животному удастся сбросить вес, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com