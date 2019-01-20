﻿ В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии, Mixnews.lv

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В Москве на Суворовской площади прошел митинг против передачи Курильских островов Японии. Как написал в твиттере лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, на согласованную акции пришли около двух тысяч человек.

В митинге участвовали сторонники "Левого фронта", "Партии дела", КПРФ, незарегистрированной партии "Другая Россия" и других. Среди выступающих были бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин, экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

По словам Удальцова, участники акции пришли с плакатами "Наши Курилы не отдадим!", "Хватит распродавать Россию!", "Руки прочь от Курил!", "Отдаем Путина вместо Курил!".

Удальцов рассказал "Интерфаксу", что перед началом акции полиция задержала двух или трех человек, которые выкриквали националистические лозунги. Лидер "Левого фронта" отметил, что митинг №не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями".

На площади видны флаги Левого Фронта, КПРФ, Партии Дела, ОКП, НПСР, «Другой России». Граждане держат плакаты «Наши Курилы не отдадим!», «Хватит распродавать Россию!», «Руки прочь от Курил!», «Отдаем Путина вместо Курил!», активно скандируют патриотические лозунги pic.twitter.com/iwPljWeugt — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Япония считает четыре курильские острова — Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи — своими территориями. Москва заявляет, что они перешли под суверенитет СССР по итогам Второй мировой войны.

В конце 2018 года стороны договорились об ускорении процесса заключения мирного договора на основе декларации 1956 года, которая подразумевает, что Шикотан и Хабомаи переходят под контроль Японии. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что заключение соглашения не означает автоматической передачи островов.

22 января в Москве пройдет встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, в ходе которой стороны планируют обсудить вопрос о заключении мирного договора.

Источник: "Дождь"