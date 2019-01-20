﻿ В ходе протестов "желтых жилетов" во Франции задержаны 300 человек, Mixnews.lv

В ходе протестов "желтых жилетов" во Франции задержаны 300 человек
В мире | 20 января 2019 года, 19:53
Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.
Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
"Было около 300 задержаний, это соответствует уровню насилия во время этих демонстраций", — заявил он.
Ранее в штабе французской полиции сообщили, что аресты происходили в ходе выборочных проверок, в частности, за ношение запрещенного оружия.
Источник: Газета.ru