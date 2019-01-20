﻿ В ходе протестов "желтых жилетов" во Франции задержаны 300 человек, Mixnews.lv

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Около 300 человек задержаны во Франции в ходе десятой акции протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, передает BFMTV.

Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

"Было около 300 задержаний, это соответствует уровню насилия во время этих демонстраций", — заявил он.

Ранее в штабе французской полиции сообщили, что аресты происходили в ходе выборочных проверок, в частности, за ношение запрещенного оружия.

Источник: Газета.ru