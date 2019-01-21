﻿ Трамп пожелал, чтобы в США пришло глобальное потепление, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 20 января, призвал американцев постараться не выходить из дома из-за снегопадов и посетовал, что стране не хватает глобального потепления.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!", - написал Трамп в Twitter.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2019 г.

Ранее национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждения о снегопадах для 15 штатов, располагающихся на территории между Миссури и Мэном.

В субботу снегопады прошли в американском регионе Средний Запад, в некоторых штатах выпало до 25 см снега. В международном аэропорту О'Хара в Чикаго из-за гололеда выкатился с полосы самолет с 129 пассажирами, никто не пострадал.

Трамп уже не первый раз высказывается по вопросу глобального потепления. Так, в ноябре он усомнился в теории глобального потепления из-за ожидаемого похолодания в ряде штатов. Тогда он написал в своем Twitter: "Жесткие и продолжительные холода могут побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?".

В 2017 году в администрации Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа.

По мнению президента, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.

Источник: "Интерфакс"