﻿ Трамп пожелал, чтобы в США пришло глобальное потепление, Mixnews.lv

Трамп пожелал, чтобы в США пришло глобальное потепление (2)

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В мире | 21 января 2019 года, 20:45

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 20 января, призвал американцев постараться не выходить из дома из-за снегопадов и посетовал, что стране не хватает глобального потепления.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждения о снегопадах для 15 штатов, располагающихся на территории между Миссури и Мэном.

В субботу снегопады прошли в американском регионе Средний Запад, в некоторых штатах выпало до 25 см снега. В международном аэропорту О'Хара в Чикаго из-за гололеда выкатился с полосы самолет с 129 пассажирами, никто не пострадал.

Трамп уже не первый раз высказывается по вопросу глобального потепления. Так, в ноябре он усомнился в теории глобального потепления из-за ожидаемого похолодания в ряде штатов. Тогда он написал в своем Twitter: "Жесткие и продолжительные холода могут побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?".

В 2017 году в администрации Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа.

По мнению президента, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.

Источник: "Интерфакс"

Комментарии 2
Alex1 час назад
Это он пошутил про Йеллоустоун ?
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ха ха ха1 час назад
Йеллоустоун это тема.
Если там пошевелить кочергой, то гудбай Америка, произойдет.
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