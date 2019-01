﻿ Трамп пожелал, чтобы в США пришло глобальное потепление, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 20 января, призвал американцев постараться не выходить из дома из-за снегопадов и посетовал, что стране не хватает глобального потепления.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!", - написал Трамп в Twitter.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!