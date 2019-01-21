﻿ Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии: погибли четыре человека, Mixnews.lv

В мире |

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по позициям "Аль-Кудс" - элитного подразделения в составе иранского Корпуса стражей исламской революции - на территории Сирии. Сообщается о четверых погибших.

Израильские военные не предоставили никаких подробностей операции, однако сообщается об авиаударах вблизи столицы Сирии Дамаска рано утром в понедельник.

Сирийские СМИ сообщают, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили "воздушную атаку Израиля".

В воскресенье ЦАХАЛ заявила, что израильская противоракетная оборона перехватила ракету над Голанскими высотами.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции в своем Twitter утром в понедельник.

Сирийское государственное информационное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские ПВО сбили большинство "вражеских ракет".

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что израильские ракеты были нацелены на "окрестности столицы Дамаска".

По данным правозащитников, израильские ракеты уничтожили склады оружия и военные объекты, принадлежащие Ирану и поддерживаемому Ираном движению "Хезболла", и что в результате авиаудара есть жертвы.

Очевидцы в Дамаске говорили о громких взрывах.

Источник: Русская служба BBC