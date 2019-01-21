﻿ Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось, Mixnews.lv

В мире |

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет выросло вдвое — до 2208 человек в 2018 году, следует из отчета благотворительной организации Oxfam.

Состояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины человечества — 3,8 миллиарда человек. Годом ранее состояние 43 миллиардеров равнялось доходам 3,7 миллиарда беднейших людей.

Состояние всех миллиардеров в мире каждый день увеличивается на 2,5 миллиарда долларов. За год их благосостояние выросло на 900 миллиардов долларов и достигло максимального значения в истории. При этом доходы беднейшей части населения сократились на 11%. Ежедневно они тратят менее 5,5 доллара.

В исследовании сказано, что на долю мужчин приходится на 50% больше богатств, чем на женщин. Мужчины контролируют более 86% корпораций.

Источник: Meduza

Фото: pixabay.com