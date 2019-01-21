﻿ Экс-президент Украины уличил жителей России в "любви" к рабству, Mixnews.lv

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.

Он также добавил, что жителям России якобы всегда необходим царь.

Ющенко подчеркнул, что о подобном говорил писатель Алексей Толстой.

Источник: Газета.ru