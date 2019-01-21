﻿ Экс-президент Украины уличил жителей России в "любви" к рабству, Mixnews.lv

Экс-президент Украины уличил жителей России в "любви" к рабству (3)
В мире | 21 января 2019 года, 18:26
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.
Он также добавил, что жителям России якобы всегда необходим царь.
Ющенко подчеркнул, что о подобном говорил писатель Алексей Толстой.
Источник: Газета.ru
Сча на окрАине свобода, чем больше у тебя пулемет, тем больше ты свободен.А если ты украл ещё и гранатомет, то запросто можешь отжать какую нибудь церковь себе с приходом.
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Visa pasaule tà uzskata, ka krievu pasaules ideoloģijas galvenà sastàvdala ir cars un pletne. Mès esam Eiropa un tàpèc arì negribam krievu pasaules ideoliģiju ielaist mùsu valstì.
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А ведь Ющенко прав.
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