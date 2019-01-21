﻿ Наступил самый депрессивный день 2019 года, Mixnews.lv

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Сегодня, 21 января, наступил самый депрессивный день года, передает Daily Record. Именно третий понедельник января 14 лет назад назвал самым тяжёлым для жителей северного полушария учёный из американского Университета Кардиффа Клифф Арнол.

Ученый пояснил, что таким грустным этот день становится из-за прошедших новогодних праздников — у людей как раз проходит эйфория от подарков и угощений. Вместо этого приходится возвращаться к рутинному выполнению обязанностей.

Дополнительными факторами становятся новогодние обещания, которые многие не могут выполнить, опустевший кошелек, а также холодная погода и дефицит солнечного света.

Добавим, что в этом году на 21 января выпало затмение Луны.

В декабре 2018 года ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что поход в театр, музей или кино хотя бы раз в месяц значительно сокращает риск развития депрессии.

Источник: Известия

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download