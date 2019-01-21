﻿ Магнитогорцев терроризируют письмами о бомбах, Mixnews.lv

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В первую городскую горбольницу Магнитогорска утром 21 января пришло анонимное электронное письмо с сообщением о том, что в медучреждении и других общественных местах заложены бомбы. Эвакуировали учащихся и учителей из школы N62, здание медучрежения проверяют силовики. Авторов письма ищет ФСБ.

"Я лежу в трестовской больнице. У нас объявили карантин ни кого не пускают. В первой горбольнице эвакуация", - написал интернет-пользователь Дима Марфицин в сообществе "Черное&Белое Магнитогорск" во "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены). Скриншоты электронного сообщения, поступившего в больницу, распространяются по соцсетям.

"Как показали два взрыва, власти не способны контролировать безопасность населения. Мы предупреждали заранее, что в доме бомба, но властям было до лампочки. Так же и с маршруткой, они не приняли сигнал", - говорится в сообщении. Его авторы подчеркивают, что взрывы прогремят, если бомбы не будут обнаружены до захода солнца. "Повторяем, взрывные устройства заложены в нескольких общественных местах. Это может быть что угодно. Учебное заведение, мед. учреждение, тц, рынки и т. д.", - сообщают анонимные отправители письма.

Такое послание также пришло в медицинский центр "Рикон".

Об эвакуации пациентов больницы поступают противоречивые сведения. В соцсетях, как было процитировано выше, сообщают об отправке больных домой. Однако, по данным 31tv.ru, другие горожане заявляют, что их родные даже не слышали ни о чем подобном. Сообщается, что в больнице ищут бомбу. Руководство клиники пока воздерживается от комментариев. Вместе с тем сообщается, что эвакуация началась в образовательных учреждениях.

В правоохранительных органах считают, что письмо отправили провокаторы, которые намерены вызвать панику среди населения.

"Сообщение поступило напрямую в больницу. Сейчас всеми службами информация проверяется по ранее отработанному алгоритму", - рассказали порталу Verstov.info в пресс-службе УФСБ. Несколько пользователей "ВКонтакте" сообщают, что эвакуировали всех учащихся школы N62, здание проверяют силовики. "Много полиции с собаками, школу окружили", - сообщается в группе.

В комментариях к посту интернет-пользователи уточнили, что отправили домой учеников начальной школы. Также сообщается, что эвакуировали всех учащихся платной школы "Левушка". "Отправили домой, сказали, что теракт", - сообщила Виктория Островская.

"Говорят что нашли все-таки бомбу в первой горбольнице", - написала в соцсети пользовательница Наталья Кочкарева. Официального подтверждения этой информации нет.

Власти призывают не поддаваться на провокации

"В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых - дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать", - говорится в заявлении администрации Магнитогорска.

"Действительно, утром 21 января в медицинские учреждения Магнитогорска поступили письма тревожного содержания, информация об этом была передана в правоохранительные органы. В данный момент ситуаций относительно медицинский учреждений управляют представители силовых ведомств", - пояснили Znak.com в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

На текущий момент кинологи с собаками уже обследовали горбольницу N1, где ничего опасного не обнаружено.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате обрушения подъезда многоквартирного дома погибли 39 человек. Расследование причин трагедии продолжается. Вначале в качестве основной версии назывался взрыв бытового газа, однако местные издания уже вечером 2 января сообщили, что это мог быть теракт. При этом обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом микроавтобуса "ГАЗель" 1 января, в результате которого погибли три человека. По словам очевидцев, тело водителя лежало рядом с "газелью", а в салоне были обнаружены еще два трупа.

18 января ответственность за оба взрыва взяло на себя "Исламское государство". Правда, в Следственном комитете в очередной раз подчеркнули, что факты в пользу версии о теракте не обнаружены.