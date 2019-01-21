﻿ У Керченского пролива горят два судна: 10 человек погибли, Mixnews.lv

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Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

По данным Росморречфлота, погибли 10 человек.

По данным пресс-службы Росморречфлота, на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.

Как сообщил ТАСС в понедельник директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, происшествия не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.

"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС