﻿ Тереза Мэй исключила повторный референдум по Brexit, Mixnews.lv

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй, пытаясь уговорить палату общин вывести ситуацию с Brexit из тупика и проголосовать за проект договора о выходе из ЕС, отвергла призывы провести второй референдум о членстве в ЕС и ничего не сказала о возможности своей отставки и внеочередных выборов.

В своей речи в понедельник в парламенте Тереза Мэй дважды повторила, что предложение о втором референдуме, по ее мнению, не набирает большинства в палате общин, и самая реалистичная возможность избежать "обвального" выхода из ЕС в конце марта - это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС.

В понедельник, 21 января, премьер-министр Британии формально заново внесла этот договор на голосование в палату общин. На прошлой неделе парламент рекордным большинством отверг этот проект.

Формально парламент обязал Мэй предложить ему новый вариант договора, но фактически это невозможно хотя бы потому, что Евросоюз неоднократно и твердо заявлял, что не собирается пересматривать этот документ.

Новое голосование по проекту соглашения о выходе Британии из ЕС назначено на 29 января. Тереза Мэй пообещала, что в оставшееся время будет вести переговоры со всеми партиями, а затем с Брюсселем.

В речи Терезы Мэй, описавшей разные варианты развития ситуации, красноречиво отсутствовал один пункт: возможность ее отставки и внеочередных выборов после второго (или, возможно, третьего) провала договора с ЕС в палате общин.

Между тем этот вариант - с сопутствующим переносом формального выхода из ЕС - активно обсуждается и британскими политиками, и политическими комментаторами. К оставке Мэй и внеочередным выборам призывает лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин.

Перед этим голосованием депутаты палаты общин намерены рассмотреть несколько проектов решений, смысл которых - отложить формальный выход из ЕС и передать контроль над Brexit палате общин.

Отсрочка, референдум и еще пять вариантов

В одном из этих законопроектов предлагается отложить выход с 29 марта до конца этого года и наделить палату общин правом приказывать правительству, что именно делать на переговорах с ЕС.

В двух других предлагается провести новый референдум о членстве в Евросоюзе.

Автор еще одного проекта предлагает провести серию "индикативных голосований" по семи разным вариантам действий - от выхода без соглашения до второго референдума - чтобы выяснить, какой из этих вариантов набирает хотя бы относительное большинство депутатских голосов.

"В течение следующих недели-двух тем или иным способом будут изучены другие варианты, и если премьер-министр откажется сдвигать свои "красные линии", то [...] парламент попытается взять контроль над процессом в свои руки", - сказал в интервью BBC теневой министр Brexit, лейборист Кир Стармер.

"К обвальному выходу не готовы"

Сам Стармер выступает за второй референдум и за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, но Лейбористская партия в целом в лице ее руководства пока требует не нового референдума, а официального отказа от выхода из ЕС без соглашения.

"До 29 марта остается всего 68 дней, - сказал в воскресенье Стармер, - а мы совершенно не готовы. Это будет катастрофа".

В течение второй половины прошлой недели Тереза Мэй и члены ее кабинета вели переговоры с оппозиционными партиями, пытаясь найти какие-нибудь компромиссы и все-таки собрать большинство за проект договора с ЕС.

Однако, судя по рассказам оппозиционеров, участвовавших в этих консультациях, желаемого Терезой Мэй результата они не дали.

Лидер лейбористов Джереми Корбин вообще не пошел на Даунинг-стрит. Он потребовал, что бы до начала переговоров с ним премьер-министр официально обязалась не допустить "обвального" выхода из ЕС. Однако премьер-министр отказывается это делать.

Источник: BBC News