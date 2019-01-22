﻿ Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными, Mixnews.lv

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Высокое содержание наркотических веществ в водах Темзы стало причиной гиперактивности обитающей там рыбы, и в частности - угрей. Об этом пишет Daily Mail.

Исследования показали, что кокаин из мочи употребляющих его людей благодаря канализационным стокам попадает в воды Темзы. Странное поведение рыбы было зафиксировано возле канализационной трубы, расположенной неподалеку от здания парламента.

Группа специалистов взяла на пробу воду из реки на расположенном там участке и установила, что вода содержит повышенную концентрацию наркотических средств, в том числе кокаина.

Это, в свою очередь, напрямую влияет на обитателей реки, и в частности - рыбу, которая в последнее время стала проявлять несвойственную ей активность.

Наркотические вещества вредят здоровью рыбы, провоцируя мышечную недостаточность.

Источник: Korrespondent.net

Фото: pixabay.com