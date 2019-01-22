﻿ Трампы номинированы на "Золотую малину", Mixnews.lv

Трампы номинированы на "Золотую малину"
В мире | 22 января 2019 года, 08:31
Президент США Дональд Трамп номинирован на премию "Золотая малина", сообщается в опубликованном на ютьюбе ролике, где перечислены номинанты в категориях худшая работа актеров и худший фильм.
Трамп номинирован дважды в категории "Худший актер" за свое появление в документальных фильмах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" режиссера Майкла Мура.
Первая леди США Мелания Трамп также попала в номинанты "Золотой малины" а категории в категории "Худшая актриса второго плана" за появление в фильме "Фаренгейт 11/9", пишет РБК.
Победителей назовут накануне вручения премий "Оскар", 23 февраля, на церемонии в Лос-Анджелесе.
Источник: Polit.ru
Фото: Flickr/Gage Skidmore