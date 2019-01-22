﻿ В США оставшихся без работы госслужащих накормят в бесплатной столовой, Mixnews.lv

В США оставшихся без работы госслужащих накормят в бесплатной столовой (1)
В мире | 22 января 2019 года, 17:37
Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые остались без работы в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства США, сообщает ТАСС.
"Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука", — рассказал местный чиновник.
Уточняется, что волонтерами в заведении работают, как правило, такие же госслужащие.
Источник: Gazeta
Фото: Flickr/Dave Coustan
Позор.
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