﻿ В США оставшихся без работы госслужащих накормят в бесплатной столовой, Mixnews.lv

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Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в центре Вашингтона столовую, где выдают бесплатные обеды госслужащим, которые остались без работы в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства США, сообщает ТАСС.

"Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука", — рассказал местный чиновник.

Уточняется, что волонтерами в заведении работают, как правило, такие же госслужащие.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Dave Coustan