﻿ На eBay хотели продать обломки разбитой машины принца Филиппа, Mixnews.lv

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На аукционном интернет-сайте eBay появилось, а затем исчезло объявление о продаже обломков, якобы найденных на месте автомобильной аварии с супругом королевы Елизаветы II герцогом Эдинбургским, сообщает BBC.

Продавец под ником morbius777 утверждал, что обломки были собраны на месте столкновения, произошедшего в графстве Норфолк 17 января.

В объявлении говорилось, что среди обломков, вероятно, может находиться ДНК принца Филиппа, если кому-то вздумается создать его клон.

Сообщалось, что все вырученные средства будут переданы в благотворительную организацию Cancer Research UK. Стоимость лота повышалась 139 раз и в итоге достигла 65 тыс. 900 фунтов (примерно 85 тыс. долларов).

Представитель eBay заявил, что решение о снятии объявления о продаже было удалено, потому что правила компании запрещают наживаться на человеческих страданиях и трагедии.

Кроссовер принца Land Rover врезался в легковой автомобиль KIA. Сидевшая за рулем 28-летняя женщина получила порезы, а 45-летняя пассажирка сломала запястье. В машине пострадавших также был 9-месячный ребенок, который не пострадал.

Представитель Букингемского дворца заявил, что медосмотр не выявил никаких повреждений в организме 97-летнего принца.

В объявлении на eBay указывалось, что победивший покупатель получит три пластиковые части, однако разбитое стекло не прилагалось.

Продавец написал: "Эти вещи не были украдены. Они слишком долго находились на проезжей части. Меня поражает, что их не убрали в тот же день. Поэтому, как и любой авантюрист, я решил их прибрать. Я не получу от этого никакой выгоды, все полученные средства будут пожертвованы на благотворительность. Можно немного повеселиться, а в выигрыше окажется Cancer Research".

Через двое суток после того, как принц Филипп попал в ДТП, его вновь заметили за рулем неподалеку от королевской Сэндрингемской усадьбы. Сообщается, что не не был пристегнут.

Полиция графства Норфолк заявила, что с водителем провели беседу и дали ему "надлежащий совет".

На участке дороги А149, где произошло столкновение, местные власти уже собирались вводить ограничение на скорость, поскольку за последние шесть лет в авариях там погибли пять человек.

Через день после инцидента с принцем Филиппом было решено снизить разрешенную скорость со 100 км/час до 80 км/час и установить там камеры контроля скорости.