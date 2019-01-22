﻿ Севастова поднялась в мировом рейтинге, Mixnews.lv

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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA поднялась на 12-е место, сообщается на сайте организации. На прошлой неделе спортсменка занимала 13-е место, рекордным дня нее было 11-е место в конце прошлого года.

Напомним, Севастова вышла в 1/8 финала Australian Open, но уступила японской спортсменке Наоми Осака.

Для Севастовой это в карьере второй выход в 1/8 финала Australian Open (впервые это произошло в 2011 году). Тогда, восемь лет назад, в борьбе за выход в четвертьфинал она в двух сетах уступила тогдашней первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании (3:6, 4:6).