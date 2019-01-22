﻿ Идут на рекорд: месяц шатдауна США обходится дороже "стены раздора", Mixnews.lv

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Противостояние президента США Дональда Трампа и демократов по вопросам обеспечения безопасности на южной границе обернулось самым долгим в истории закрытием федеральных ведомств и учреждений: сотни тысяч американцев ушли в вынужденный отпуск, а ущерб экономике, по расчетам экспертов, грозит превзойти стоимость "стены раздора" на границе с Мексикой.

Рекорд с заделом

Нынешний шатдаун, начавшийся 22 декабря, уже превзошел рекорд, поставленный в декабре 1995-январе 1996 года, когда из-за нехватки финансирования федеральное правительство было закрыто 21 день. В полночь вторника по Москве "счетчики шатдауна" показали, что он продолжается уже 30 дней и 16 часов, и ожидать его скорого прекращения пока оснований нет.

Ожидается, что конгресс продолжит обсуждение и проголосует по законопроекту, который позволит возобновить работу правительства на этой неделе. Однако, как отмечает CNN, поскольку предлагаемые республиканцами и демократами планы существенно отличаются, шансы на скорый компромисс не велики, и предсказать скорое окончание шатдауна не берется никто.

Подтверждением тому служит и неудавшаяся в субботу попытка президента Трампа предложить компромиссный план: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась поддержать его еще до того, как президент озвучил детали.

Согласно плану Трампа, конгресс должен выделить затребованные им 5,7 миллиарда долларов на охрану границы с Мексикой и строительство стены в обмен на продление легального статуса для некоторых категорий мигрантов. Но демократы, получившие большинство в палате, категорически против финансирования строительства стены даже после того, как президент согласился на ее возведение только в критически важных районах границы, а не по всей ее длине, как он говорил о том ранее.

Между тем, предупреждают аналитики, шатдаун уже обходится США дороже стены, спор о стоимости и вообще необходимости которой и стал причиной кризиса. По расчетам аналитика S&P Global Бет Энн Бовино (Beth Ann Bovino), в среднем, прямой и косвенный ущерб от каждой недели шатдауна составляет около 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, за прошедшие четыре недели закрытие правительства уже обошлось почти в 5 миллиардов долларов, еще неделя – и он превысит заветные 5,7 миллиарда, необходимых Трампу для возведения стены на границе с Мексикой.

Экономист отмечает, что "чем дольше продолжается шатдаун, тем больший урон наносится экономике". "Предыдущие шатдауны показали, что упущенная в виду вынужденных отпусков производительность не будет наверстана. В реальном выражении, ВВП сократится, поскольку не создавался "продукт", - считает аналитик. Экономисты также предупреждают, что, поскольку часть наемных работников не получат возмещения за вынужденный простой, сократится потребительская способность, что в свою очередь чревато инфляцией. Закрытие правительства, пусть даже частичное, как отмечает телеканал CBS, ударило по малому частному бизнесу: не выдаются лицензии, не рассматриваются заявки на публичное размещение и кредиты, не легализуются контракты о слиянии и поглощении. Помимо этого, по оценкам Блумберг, в общей сложности частные компании, обслуживающие федеральные власти, в результате шатдауна теряют порядка 200 миллионов долларов в день.

Отпуск поневоле

Текущий шатдаун затронул четверть американских министерств и ведомств, в том числе госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство юстиции и часть аппарата Белого дома. Порядка 800 тысяч госслужащих отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск, либо продолжают нести службу, не получая своевременной оплаты.

How many more tragic stories like these do we have to hear before Republicans in Washington finally bring the longest shutdown in history to an end?pic.twitter.com/slu81pRFaW — Gavin Newsom (@GavinNewsom) 20 января 2019 г.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о возмещении потерь, которые будут выплачены после того, как правительство вновь начнет работать. Те, кто работает по контракту, на денежное возмещение за вынужденный простой не рассчитывают.

Как рассказала РИА Новости сотрудница Национальной парковой службы США, входящей в состав министерства внутренних дел, находиться в подвешенном состоянии очень тяжело, и относиться к вынужденной безработице как к "отпуску" никак не получается. "Это ужасно!" – резюмировала свои впечатления собеседница агентства. "Я получу в этом месяце ноль", - сообщила она, отметив при этом, что государство продолжает вносить за штатных работников страховые и социальные выплаты.

Справиться с временным прекращением поступлений в семейный бюджет федеральные служащие также могут, взяв беспроцентный кредит из своих пенсионных накоплений. Потратив часы на телефонной линии, можно договориться об отсрочке платежа по ипотеке и кредиту, оплате электричества и отопления.

Парки. зоопарки и музеи

Национальная парковая служба США отвечает за поддержание работы, чистоту и охрану всех природных заповедников и парковых зон США. С прекращением финансирования подведомственные ей территории, а это около 323 тысяч квадратных километров, оказались заложниками ситуации: министерство внутренних дел распорядилось оставить парки открытыми, при этом сотрудники, отвечающие за поддержание порядка и безопасности, отправлены в вынужденный отпуск. Как сообщают в ведомстве, в результате ситуация во многих заповедниках носит катастрофический характер: не происходит уборка мусора и очистка туалетов, никто не следит за порядком и безопасностью посетителей. Широкую огласку получил инцидент в калифорнийском парке "Джошуа три" (Joshua Tree National Park), где в начале января вандалы уничтожили деревья, разъезжали по закрытым территориям, разрушая рельеф парка. Директор заповедника Дэвид Смит объявил о его закрытии, но министерство внутренних дел потребовало возобновить работу парка, используя для его содержания средства, собранные за оплату входных билетов. В парковой службе считают это решение вышестоящей инстанции незаконным, заявляя, что сборы должны идти на плановый ремонт и поддержание работы парков, а не чистку туалетов и вывоз мусора. В этой ситуации Парковая служба просит жителей страны отказаться от поездок в национальные парки до возобновления работы правительства. "Мы не хотим отговаривать людей от посещения принадлежащих им земель, но в нынешней ситуации мы рекомендуем подумать о том, чтобы подождать с визитом до тех пор, пока все сотрудники парков будут на месте и будет обеспечена безопасность", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Демократическое большинство в палате представителей даже видеть его не хочет. И слышать его послание "О положении страны" – тоже. Но он не гордый – может и без приглашения.

Закрыт последний месяц и Государственный зоосад в Вашингтоне, о животных продолжают заботиться ограниченное число сотрудников, но ворота зоопарка для посетителей закрыты, а камеры, которые в обычное время ведут прямую трансляцию из вольеров панд, выключены. Погрустнела из-за шатдауна и культурная жизнь американской столицы: закрыты все 17 государственных музеев, в том числе известная Государственная художественная галерея.

Американский шатдаун за границей и в космосе

Госдепартамент США и Национальное аэрокосмическое агентство оказались в числе ведомств, которых коснулось прекращение финансирования. На сайте НАСА висит объявление о том, что ведомство закрыто из-за прекращения финансирования правительства. Часть сотрудников пресс-службы ведомства отвечают на запросы "автоматическим" письмом о том, что "я отправлен в вынужденный отпуск без содержания и поэтому сейчас не могу ответить на ваш запрос".

Работа ответственных за поддержку миссий НАСА сотрудников, тем не менее, продолжается, как не уходит в отпуск и живущая на Международной космической станции (МКС) астронавт Энн МакКлейн: наряду со своим российским и канадским коллегами она ведет научные эксперименты и полностью участвует в работе и жизни МКС.

Внешнеполитическая служба, госдепартамент США, продолжает работать в сокращенном объеме, но ее руководитель Майк Помпео активности не снижает: его график полон встреч, звонков и интервью. Во вторник он выступит на Международном экономическом форуме в Давосе, правда, по видеосвязи, из-за шатдауна поездка американской делегации в Швейцарию отменилась.

Не очень ясна пока и судьба инициированной США международной встречи по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке. Как сообщил ранее Помпео, встреча, к участию в которой приглашены страны Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока, пройдет в Польше 13-14 февраля. Однако, как пожаловалась в понедельник глава МИД Австрии Карин Кнайсль, из-за шатдауна в США она не может получить информацию о всех приглашенных, темах обсуждения и том, сколько времени отводится на выступление.

Пока мир гадает, сколько будет продолжаться текущий в США кризис и какие еще формы он может принять, местные жители активизируются для помощи тем, кого закрытие правительства затронуло больше всего. Для лишенных работы служащих собирают продукты, средства гигиены, местные рестораны и благотворительные службы устраивают бесплатные обеды. Любое проявление внимания и материальная помощь оказываются востребованы, ведь, как заявил в эфире NPR (National Public Radio) экономист Джозеф Стиглиц, по имеющимся данным, у 40% американцев сбережения не превышают 400 долларов. Без постоянного дохода на такой "подушке безопасности" прожить больше месяца крайне проблематично.

U.S. air safety agents absences hit record level; shutdown in Day 31 https://t.co/IP1P7uMEfB pic.twitter.com/ygWY5Q65T9 — Reuters Top News (@Reuters) 21 января 2019 г.

Источник: Ria