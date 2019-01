﻿ Идут на рекорд: месяц шатдауна США обходится дороже "стены раздора", Mixnews.lv

В мире |

Противостояние президента США Дональда Трампа и демократов по вопросам обеспечения безопасности на южной границе обернулось самым долгим в истории закрытием федеральных ведомств и учреждений: сотни тысяч американцев ушли в вынужденный отпуск, а ущерб экономике, по расчетам экспертов, грозит превзойти стоимость "стены раздора" на границе с Мексикой.

Рекорд с заделом

Нынешний шатдаун, начавшийся 22 декабря, уже превзошел рекорд, поставленный в декабре 1995-январе 1996 года, когда из-за нехватки финансирования федеральное правительство было закрыто 21 день. В полночь вторника по Москве "счетчики шатдауна" показали, что он продолжается уже 30 дней и 16 часов, и ожидать его скорого прекращения пока оснований нет.

Ожидается, что конгресс продолжит обсуждение и проголосует по законопроекту, который позволит возобновить работу правительства на этой неделе. Однако, как отмечает CNN, поскольку предлагаемые республиканцами и демократами планы существенно отличаются, шансы на скорый компромисс не велики, и предсказать скорое окончание шатдауна не берется никто.

Подтверждением тому служит и неудавшаяся в субботу попытка президента Трампа предложить компромиссный план: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась поддержать его еще до того, как президент озвучил детали.

Согласно плану Трампа, конгресс должен выделить затребованные им 5,7 миллиарда долларов на охрану границы с Мексикой и строительство стены в обмен на продление легального статуса для некоторых категорий мигрантов. Но демократы, получившие большинство в палате, категорически против финансирования строительства стены даже после того, как президент согласился на ее возведение только в критически важных районах границы, а не по всей ее длине, как он говорил о том ранее.

Между тем, предупреждают аналитики, шатдаун уже обходится США дороже стены, спор о стоимости и вообще необходимости которой и стал причиной кризиса. По расчетам аналитика S&P Global Бет Энн Бовино (Beth Ann Bovino), в среднем, прямой и косвенный ущерб от каждой недели шатдауна составляет около 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, за прошедшие четыре недели закрытие правительства уже обошлось почти в 5 миллиардов долларов, еще неделя – и он превысит заветные 5,7 миллиарда, необходимых Трампу для возведения стены на границе с Мексикой.

Экономист отмечает, что "чем дольше продолжается шатдаун, тем больший урон наносится экономике". "Предыдущие шатдауны показали, что упущенная в виду вынужденных отпусков производительность не будет наверстана. В реальном выражении, ВВП сократится, поскольку не создавался "продукт", - считает аналитик. Экономисты также предупреждают, что, поскольку часть наемных работников не получат возмещения за вынужденный простой, сократится потребительская способность, что в свою очередь чревато инфляцией. Закрытие правительства, пусть даже частичное, как отмечает телеканал CBS, ударило по малому частному бизнесу: не выдаются лицензии, не рассматриваются заявки на публичное размещение и кредиты, не легализуются контракты о слиянии и поглощении. Помимо этого, по оценкам Блумберг, в общей сложности частные компании, обслуживающие федеральные власти, в результате шатдауна теряют порядка 200 миллионов долларов в день.

Отпуск поневоле

Текущий шатдаун затронул четверть американских министерств и ведомств, в том числе госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство юстиции и часть аппарата Белого дома. Порядка 800 тысяч госслужащих отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск, либо продолжают нести службу, не получая своевременной оплаты.

