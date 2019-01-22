﻿ СМИ подсчитали случаи "мягкости" Трампа к России, Mixnews.lv

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Американская газета The New York Times выбрала пять действий президента США Дональда Трампа в отношении России, из-за которых он был в разладе с собственной администрацией в 2018 году.

Газета поясняет, что эти действия приобретают иное значение после того, как стало известно о расследовании ФБР 2017 года о том, не действовал ли Трамп тайно в качестве агента России. Издание отмечает, что недавно Трамп похвастался своим "более жестким" отношением к России в отличие от своих предшественников. Тем не менее, на фоне того, как администрация президента США пыталась предпринимать действия, сам Трамп занял более великодушную позицию по отношению к Москве, пишет NYT.

Издание выделяет вывод американских войск из Сирии, "мягкий ответ" России на инцидент в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей и моряков, неохотное введение санкций и выдворение российских послов из-за "дела Скрипалей", вменяемых России кибератак и "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года, а также уклонение от прямых обвинений Москвы во вмешательстве в выборы 2016 и 2018 годов в США, "защита" альянса НАТО.

Так, высокопоставленные чиновники в администрации сообщили NYT, что Трамп неоднократно в частном порядке заявлял о желании выйти из альянса. Это бы укрепило желание России "ослабить" Североатлантический альянс, пишет газета. Вразрез официальной позиции своей администрации Трамп выступил против НАТО, отмечается в материале.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Gage Skidmore