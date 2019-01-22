﻿ Cистема "все включено" в Турции подорожает из-за нового налога на алкоголь, Mixnews.lv

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Повышение властями Турции налога на алкоголь на 13,4% с нового года может привести к росту цен на отдых по системе "все включено", сообщает местная газета Yeni Alanya.

"Повышение налога на алкоголь на 13,4% окажет негативное влияние на туристический сектор. В предыдущие годы цены сдерживались, чтобы привлечь в страну туристов, но дальше этого делать не получится. Качество услуг неизбежно упадет, либо вырастут цены для туристов", - цитирует издание вице-президента Фонда содействия туризму Аланьи (ALTAV) Мехмета Дахагоглу.

Ассортимент спиртных напитков в таких гостиницах, вероятно, будет пересмотрен в пользу более дешевых местных брендов.

По данным газеты, из-за нового налога в Турции также может вырасти количество подделок алкоголя. Бары и кафе могут начать самостоятельно изготавливать спиртные напитки в попытках сэкономить.

Источник: Interfax

Фото: Flickr/Roman Rvachov