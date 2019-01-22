﻿ В России разбился бомбардировщик: два человека погибли, Mixnews.lv

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В России, в Мурманской области, разбился бомбардировщик Ту-22М3 сообщили в Минобороны Российской Федерации.

ЧП произошло на авиабазе Оленья в поселке Высокий. По данным ведомства, во время планового полета самолет попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился.

При этом погибли два члена экипажа. Еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что один из раненых скончался.

Минобороны отмечает, что самолет был без боекомплекта. Во время крушения произошел разлив топлива, сейчас его устраняют.

В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году. В последний раз он проходил ремонт в 2012 году на авиазаводе в Калининграде.

Снежный заряд — это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Обычно такие явления наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается почти до нуля.

Источник: РИА Новости