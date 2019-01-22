﻿ Неизвестный попытался протаранить ворота резиденции президента Польши, Mixnews.lv

Неизвестный попытался протаранить ворота резиденции президента Польши
Сообщается, что 36-летнего мужчину уже задержали.
По информации агентства, неизвестный также совершил наезд на полицейского, который попытался его остановить. Пострадавшего доставили в больницу.
Уточняется, что в пресс-службе президента Польши и в Службе охраны польского правительства подтвердили информацию о попытке неизвестного проникнуть на территорию резиденции главы государства.
Ранее сообщалось, что в Польше задержали угрожавшего президенту мужчину после гибели мэра.
Фото: PAP
Источник: Газета.ru