﻿ Роналду приговорили к условному сроку по делу об уклонении от налогов, Mixnews.lv

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Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду к 23 месяцам условного заключения и штрафу почти в 19 млн евро по делу о налоговых махинациях.

Роналду заключил сделку с испанским следствием по делу о неуплате налогов еще летом прошлого года, накануне чемпионата мира в России, на котором футболист выступал за сборную своей страны.

Он согласился на два года условного заключения и штраф в 18,8 млн евро.

Летом 2017 года прокуратура Испании обвинила звезду португальского футбола в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Речь шла о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро (16,4 млн долларов) за период с 2011 по 2014 годы.

В заявлении прокуратуры говорилось, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.