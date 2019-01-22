﻿ Раскольник Филарет награжден звездой героя Украины, Mixnews.lv

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Президент Украины Пётр Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что вручение состоялось в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины.

«Подчёркиваю, что Ваша награда — абсолютно заслуженная», — сказал Порошенко.

О присвоении Филарету звания героя Украины стало известно в начале января.

При присвоении этого звания вручается орден «Золотая звезда» или орден Государства. Филарет получил обе награды.

На днях глава бывшего "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины. Документ с соответствующим заявлением опубликовал у себя в блоге протодиакон Андрей Кураев.

Ранее Филарет заявлял о том, что Украине удалось добиться статуса митрополии, но сейчас его цель — достичь патриархата.

Согласно распоряжению "Киевского патриархата" от 16 января, церкви должны поминать во время службы "Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины" и "Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины", а также правящего архиерея. Русская православная церковь лишила Филарета сана в 1992 году после того, как он объявил о создании "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Спустя пять лет он был предан анафеме. Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении в октябре прошлого года.

"Новая церковь" на Украине была создана после "объединительного собора", который прошел в Киеве в декабре 2018 года. Украинская православная церковь отказалась поддержать раскольников. В четверг Верховная рада одобрила закон об изменении юрисдикции религиозных общин, в результате которого УПЦ может лишиться своих храмов. Константинопольский патриарх шестого января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". В тексте документа отмечается, что ее юрисдикция ограничивается территорией Украины и она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Помимо этого, есть и ряд других ограничений, которые делают ее фактически зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского патриархата.