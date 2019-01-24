﻿ Британские полицейские спасли мышь попавшего в тюрьму мужчины, Mixnews.lv

Британские полицейские спасли мышь попавшего в тюрьму мужчины (4)
В мире | 24 января 2019 года, 07:38
Сотрудники британской полиции в Дербишире спасли мышь-песчанку, которая осталась одна после того, как ее владелец попал в тюрьму, сообщает BBC.
Отмечается, что вооруженный отряд полиции принимал участие в операции по освобождению грызуна из квартиры, которая долгое время оставалась без присмотра.
Как сообщили в подразделении полиции, полевка была еще жива, но очень голодна, поскольку на протяжении недели за ней никто не ухаживал.
Мышь доставили к ветеринару, где о ней позаботились. В полиции заявили, что участие в операции не повлияло на оперативную работу.
Источник: Газета.ru
Фото: Flickr/bkatherine
Какие герои, эти британские полицейские! А вот в Скрипалёво отчего - то не спасли животинок.... Котика заживо сожгли, другого упустили, морских свинок замучили.... Какая печалька....
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*Крупная* операция прошла успешно,о чем полицейские немедленно сообщили СМИ.Сплошное зазеркалье пошло в цивильной Европе.
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Конечно хорошо ,когда и паучок может рассчитывать на защиту,грустно ,что человек в этой лукавой системе защищен только исходя из правил политической игры.
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