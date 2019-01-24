﻿ Британские полицейские спасли мышь попавшего в тюрьму мужчины, Mixnews.lv

Британские полицейские спасли мышь попавшего в тюрьму мужчины (4)

фото

В мире | 24 января 2019 года, 07:38

Сотрудники британской полиции в Дербишире спасли мышь-песчанку, которая осталась одна после того, как ее владелец попал в тюрьму, сообщает BBC.

Отмечается, что вооруженный отряд полиции принимал участие в операции по освобождению грызуна из квартиры, которая долгое время оставалась без присмотра.

Как сообщили в подразделении полиции, полевка была еще жива, но очень голодна, поскольку на протяжении недели за ней никто не ухаживал.

Мышь доставили к ветеринару, где о ней позаботились. В полиции заявили, что участие в операции не повлияло на оперативную работу.

Источник: Газета.ru

Фото: Flickr/bkatherine

Комментарии 4
Sedna3 часа назад
Какие герои, эти британские полицейские! А вот в Скрипалёво отчего - то не спасли животинок.... Котика заживо сожгли, другого упустили, морских свинок замучили.... Какая печалька....
Ответить
Вот это да!3 часа назад
*Крупная* операция прошла успешно,о чем полицейские немедленно сообщили СМИ.Сплошное зазеркалье пошло в цивильной Европе.
Ответить
:::::1 час назад
Конечно хорошо ,когда и паучок может рассчитывать на защиту,грустно ,что человек в этой лукавой системе защищен только исходя из правил политической игры.
Ответить