﻿ В Париже задержан певец Крис Браун: его подозревают в изнасиловании, Mixnews.lv

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В Париже задержан певец Крис Браун: его подозревают в изнасиловании (1)

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В мире | 23 января 2019 года, 08:38

В Париже по подозрению в изнасиловании арестован американский певец Крис Браун, сообщила французская полиция.

24-летняя девушка обвиняет Брауна в том, что 15 января он изнасиловал ее в своем номере в отеле.

Как сообщается, девушка заявила в полиции, что они встретилась в ночном клубе в центре Парижа, недалеко от Елисейских полей, а затем пошли в нему в отель.

Под стражей также находятся телохранитель Брауна и еще один мужчина, предположительно, его друг.

29-летний певец пока никак не прокомментировал обвинение. Французская полиция расследует жалобу девушки.

У Брауна и раньше были проблемы с законом.

Он получил пятилетний условный срок и был приговорен к общественным работам за нападение в 2009 году на свою бывшую подругу певицу Рианну.

В 2016 году он был арестован по подозрению в вооруженном нападении после того, как другая женщина заявила полиции, что он угрожал ей пистолетом.

Позже Браун был освобожден, и его адвокат сказал, что обвинения против Брауна были "доказуемо ложными".

Еще одна женщина также обвиняла его в изнасиловании.

Источник: BBC News

Фото: flickr.com/evarinaldiphotography

Комментарии 1
ds2 часа назад
Когда этого выродка уже посадят. Десять лет он терроризирует женщин из своего окружения, но ему всё прощают. Почему за него не берутся так же как за Вайнстейна? Не достаточно крупная рыба?
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