﻿ Палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО, Mixnews.lv

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект в поддержку НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, законопроект, в частности, запрещает президенту США Дональду Трампу возможный выход из НАТО.

Как отмечается, этот документ поддержали 357 депутатов.

При этом законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом, чтобы стать законом.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Gage Skidmore