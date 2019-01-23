﻿ Палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО, Mixnews.lv

Палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО
В мире | 23 января 2019 года, 07:34
Палата представителей конгресса США приняла законопроект в поддержку НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, законопроект, в частности, запрещает президенту США Дональду Трампу возможный выход из НАТО.
Как отмечается, этот документ поддержали 357 депутатов.
При этом законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом, чтобы стать законом.
Источник: Gazeta
Фото: Flickr/Gage Skidmore