﻿ В Японии начали тестировать беспилотные автобусы, Mixnews.lv

В мире |

В японской столице Токио в преддверии Олимпиады 2020 года начали тестировать беспилотные автобусы. Они курсируют по столичному аэропорту Ханэда, сообщает портал Tech Xplore.

10-дневный эксперимент был запущен на прошлой неделе. Посетители, пребывающие в аэропорт, могут воспользоваться тестовым микроавтобусом, который умещает до 10 пассажиров. Однако в целях обеспечения безопасности на переднем сиденье находится водитель, контролирующий передвижение.

Транспортное средство курсирует между двумя терминалами со скоростью 30 км/ч, а также использует GPS. При движении специальные магнитные маркеры позволяют ему не сбиваться с пути.

Источник: Известия

Фото: Pixabay.com