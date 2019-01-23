﻿ Трампу запретили выходить из НАТО, Mixnews.lv

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса.

Законодательную инициативу поддержали обе противоборствующие партии. «За» проголосовали 357 конгрессменов, против – 22, передает Reuters.

Конгресс не может формально запретить Трампу выйти из блока, однако может заблокировать финансирование этой цели. При этом законопроект призывает членов НАТО тратить обещанные 2% ВВП на оборону.

Для того чтобы стать законом, документ должен пройти голосование в Сенате, а затем отправиться на подпись главе государства. Трамп может наложить на него вето, которое Конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

Источник: РБК

Фото: flickr.com/gageskidmore