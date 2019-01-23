﻿ Названы номинанты на премию "Оскар", Mixnews.lv

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Члены американской Киноакадемии объявили список своих фаворитов, которым в 2019 году выпала честь бороться за кинонаграду «Оскар».

На звание лучшей актрисы, исполнительницы главной роли, претендуют Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»).

«Лучшим актером» в этом году могут стать Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Рами Малек («Богемская рапсодия») или Кристиан Бэйл («Власть»).

В категории «Режиссура» представлены Альфонсо Куарон («Рома»), Павел Павликовский («Холодная война»), Адам Маккей («Власть»), Йоргос Лантимос («Фаворитка») и Спайк Ли с «Черным клановцем».

А вот за награду в категории «Лучший фильм» поборются сразу восемь претендентов: «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Зеленая книга», «Черный клановец», «Звезда родилась», «Власть», «Рома» и «Фаворитка».

Огласят победителей на торжественной церемонии, которая состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Источник: Tvzvezda.ru