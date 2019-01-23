﻿ В Казахстане депутаты предложили переименовать страну, Mixnews.lv

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Депутат Нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев предложил изменить название страны на Казахскую Республику. Соответствующий депутатский запрос был направлен премьер-министру Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

Депутат напомнил, что в 2020 году исполнится 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР.

"По аналогичным основаниям в прошлом году отмечала 100-летие Азербайджанская Республика, а по официальному Указу Президента России в этом году будет праздноваться 100-летие ровесницы "Алаш Орды" — Башкортостана. В этой связи демократическая партия "Ак жол" предлагает на государственном уровне уделить внимание 100-летию Казахской Республики и достойно отметить эту дату", — сказано в депутатском запросе.

Перуашев отметил, что вещи нужно называть своими именами. По мнению депутата, возвращение республике исконного имени восстановит историческую справедливость, а также даст огромный импульс для единства и дружбы соотечественников разных национальностей.

По словам депутата, название "Казахская Республика" необходимо использовать наряду с нынешним названием страны.

Источник: L!FE

Фото: Pixabay.com