﻿ РФ заподозрила Нидерланды в попытке утаить данные о крушении MH17, Mixnews.lv

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала подписание пятью государствами соглашения о финансировании преследования виновников крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17, сообщает РИА Новости.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 298 человек. Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали совместную следственную группу — они же договорились разделить расходы на расследование причин и обстоятельств крушения и преследование его виновников.

Захарова напомнила, что ранее Государственный совет Нидерландов вынес решение по разбирательству между средствами массовой информации и правительством, согласно которому власти не обязаны придавать гласности подробности по этому делу.

Официальный представитель МИД отметила: «Не являемся ли мы свидетелями попытки правительства Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса MH17?»

Напомнив, что Москва добросовестно делилась с международной следственной группой своими данными и выводами по крушению MH17, Захарова заявила: «В Нидерландах требуют российского ответа на уже полностью удовлетворенные запросы следователей, тогда как свои тайны, которые могли бы пригодиться в расследовании, нидерландские власти предоставить просто отказываются».

Источник: ПОЛИТ.РУ