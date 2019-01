﻿ Шотландский "Стоунхендж" оказался творением местного фермера, Mixnews.lv

В мире |

Месяц назад неподалеку от городка Алфорд на северо-востоке Шотландии археологи обнаружили неизвестный им ранее каменный круг.

Каменные круги с одним лежачим камнем, которые встречаются только в Шотландии и Ирландии, в целом довольно хорошо изучены археологами.

Однако именно этот вызвал особый интерес. Во-первых, потому, что так долго ускользал от внимания ученых, а во-вторых, из-за своей уникальной конструкции.

Алфордский круг заметно меньше, чем другие аналогичные конструкции, он построен из камней меньшего размера, отсутствуют типичная пирамида из мелких камней в центре и своеобразный бордюр по периметру.

Правда, двух абсолютно одинаковых кругов не существует. Археологи пришли в возбуждение, предварительно определили возраст круга в 3500-4500 лет и с энтузиазмом приступили к его изучению.

Интерес ученых подогревало и то, что, в отличие от своих собратьев, Алфордский круг исключительно хорошо сохранился.

Местные чиновники тоже с удовольствием констатировали, что графству Абердиншир, в котором расположена находка, есть что предложить мировой науке.

Однако в понедельник с археологами связался бывший владелец фермы, на земле которой расположился уникальный круг. Он признался, что просто в качестве развлечения построил его сам в 90-х годах прошлого века.

Тут-то и стало понятно археологам, почему Алфордский круг так долго оставался вне поля их зрения.

Объявивший миру о находке археолог Нил Акерман философски подытожил историю своего открытия.

Даже если у вас неудачный день на работе, не расстраивайтесь: по крайней мере, вы не сообщали прессе об открытии нового доисторического каменного круга, которому, как теперь выяснилось, около 20 лет, написал он в Twitter.

If you are having an awkward day at work at least you're not that guy who identified a new prehistoric stone circle to the press that now turns out to be about 20 years old. https://t.co/9EGmb9H3pO