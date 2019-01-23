﻿ Рейтинг Трампа снизился до 40% из-за бюджетного кризиса, Mixnews.lv

В мире |

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа снизился до 40% из-за бюджетного кризиса, возникшего в связи с приостановкой работы федерального правительства. Приостановка, напомним, была вызвана разногласиями президента с Конгрессом по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного газетой Politico. В опросе приняли участие 1996 человек с 18 по 22 января.

Издание пишет, что 57% опрошенных граждан США не согласны с действиями главы государства по выходу из бюджетного кризиса. При этом 86% участников опроса, являющихся сторонниками Республиканской партии, поддерживают хозяина Белого дома, а такое же число сторонников Демократической партии возлагает на него вину за бюджетный кризис. 60% граждан США, не поддерживающих ни одну из партий, также не одобряют действия американского лидера.

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. Это произошло по причине того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой.

Демократы заявляют, что не одобрят выделение на это денег из казны, между тем администрация США требует ассигновать на эти цели 5,7 млрд долларов. Такого рода бюджетные кризисы неоднократно случались в США и прежде, но нынешний уже побил рекорд по продолжительности, а признаков того, что республиканцы и демократы пойдут на компромисс, пока нет.

Без финансирования продолжают оставаться девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом "шатдаун" затронул около четверти правительственных органов, для остальных ведомств Конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.

Из-за шатдауна Дональду Трампу 15 января пришлось за свой счет провести банкет на встрече с футбольной командой в Белом доме. Он заказал 300 бургеров и картошку фри из популярных американских фастфуд-сетей McDonald's, Wendy's и Burger King, назвав угощение "великой американской едой".

Источник: NEWSru.com