﻿ Британия опасается роста правого экстремизма из-за Brexit, Mixnews.lv

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Глава антитеррористического подразделения британской полиции опасается, что нервная атмосфера вокруг "брексита" может быть использована правыми экстремистами. Главной угрозой, впрочем, по его словам, остаются исламские радикалы.

"После референдума мы наблюдали скачок правонарушений на почве ненависти, и реального спада до сих пор не случилось, так что остается вероятность радикализации людей из-за этой нынешней нервной атмосферы", - сказал Би-би-си глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

В то же время основная часть работы ведомства Басу связана с исламским экстремизмом: по его словам, с 2017 года его подразделение предотвратило 18 терактов, и 14 из них замышлялись радикалами от ислама.

Правый, антииммигрантский экстремизм, как сказал Басу, остается сравнительно небольшой угрозой, но полиция, тем не менее, уделяет ему пристальное внимание и старается предотвращать сползание крайне правых в терроризм.

Нил Басу выступал во вторник на презентации киноролика, в котором полиция призывает граждан к бдительности и просит сообщать о подозрительных людях, закупающих в большом количестве огнеопасные и взрывоопасные вещества или холодное оружие.

Ролик будут крутить перед сеансами в 120 кинотеатрах Британии в течение двух месяцев.

Заместитель главы британской полиции рассказал, что сейчас антитеррористическое подразделение расследует 700 дел, и это на 100 больше, чем год назад.

В первые месяцы после референдума 23 июня 2016 года британская полиция зафиксировала скачок числа сообщений об инцидентах, связанных с межнациональной и межрасовой неприязнью, примерно в полтора раза.

Правда, остается неясным, в какой мере этот скачок был обусловлен реальным ростом числа таких инцидентов, а в какой - тем обстоятельством, что после референдума, который многими воспринимался как голосование "против иммигрантов", обеспокоенные люди стали чаще сообщать о таких инцидентах.

Источник: Русская служба BBC