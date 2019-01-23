﻿ Президент Венесуэлы объявил о разрыве дипотношений с США, Mixnews.lv

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Президент Венесуэлы объявил о разрыве дипотношений с США (6)

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В мире | 23 января 2019 года, 22:47

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране.

Он назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом.

Мадуро заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. По его словам, все американские дипломаты будут высланы из страны.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции.

История: РИА Новости

Комментарии 6
На подработку.32 минуты назад
Сколько за репост платят?
Или каждый день новые методички поставляют?
Куда обращаться?
Пока временно безработный.
Месяц другой могу подработать.
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Венесуэла 17 минут назад
сделала то .что надо делать всем тем странам ,на которых Америка отрабатывает свои методы государственного переворота. Кто поддержит Мадуро - время покажет,но безусловно такой шаг по человеческим меркам имеет высокое значение.
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Miss Ann Thrope38 минут назад
Да пошла нахуй это венесуэла. Цыганы блять
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