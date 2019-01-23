﻿ Президент Венесуэлы объявил о разрыве дипотношений с США, Mixnews.lv

Президент Венесуэлы объявил о разрыве дипотношений с США (6)
В мире | 23 января 2019 года, 22:47
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране.
Он назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом.
Мадуро заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. По его словам, все американские дипломаты будут высланы из страны.
Ранее президент США Дональд Трамп признал Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции.
История: РИА Новости
Или каждый день новые методички поставляют?
Куда обращаться?
Пока временно безработный.
Месяц другой могу подработать.