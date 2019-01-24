﻿ Из-за высоких тарифов киевляне вынуждены греться кирпичами, Mixnews.lv

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Из-за высоких тарифов киевляне вынуждены греться кирпичами (13)

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В мире | 24 января 2019 года, 16:12

Глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил, что из-за высоких цен на отопление некоторые жители Киева используют кирпичи для обогрева помещений. Об этом он рассказал на пресс-конференции по повышению тарифов, ее запись опубликована на канале GolosTV UA в ютьюбе.

Сергиенко подчеркнул, что из-за повышения тарифов на отопление «рано или поздно» жители Украины не смогут платить за услуги ЖКХ, «предприятия обанкротятся» и после этого наступит «коллапс».

«Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату», — сказал Сергиенко.

Он заверил, что такой способ обогрева он лично наблюдал в одной из квартир Киева.

Ранее депутат Верховной рады Александр Долженков во время выступления в парламенте заявил, что с первого января 2020 года цена на газ на Украине вырастет в 12 раз по сравнению с ценами на топливо в 2013 году.

Источник: Газета.ru
Комментарии 13
вова3 часа назад
Дурачки , если сложить кирпичи в рюкзак и с ними бегать , то можно согреться быстрее и дешевле , заодно , сосуды, сердце и дыхалку восстановят , а когда подустал можно остановиться , поскакать и поорать Кто не сквче , тот москаль.
Моя мама украинка если что и я 4 лета прожил на украине , когда в школе учился , в курсе.
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KnowOur2 часа назад
А хде два пидораса Патриота и Саложопый Сянёк.
Чё не отстаивают свою Саложопую Европу. А ха ха.
Или Пиндосовский хозяин своих сучик за щёку не накормил...
Отрабатывать нечего???
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veiksmes stasts2 часа назад
надо срочно перевести великое произведение на вукраинску мову, читайте veiksmes stasts!
Свобода легкой не бывает.
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