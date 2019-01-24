﻿ Протесты в Венесуэле: армия на стороне Мадуро, количество жертв растет, Mixnews.lv

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Протесты в Венесуэле: армия на стороне Мадуро, количество жертв растет (8)

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В мире | 24 января 2019 года, 07:19

Во время общенациональных протестов в Венесуэле погибли 16 человек, сообщает La Prensa de Lara.

В издании рассказали, что люди погибли в штатах Амасонас, Боливар, Португеса, Баринас, Тачира и Каракас.

Отмечается, что протестующие погибли во время столкновений.

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Участники акций протестов требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.

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Между тем, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо вооруженными силами страны. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Солдаты Родины не принимают президента, навязанного под прикрытием реализации неясных интересов или незаконно самопровозглашенного", – подчеркнул Лопес.

Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране.

Он назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом.

Мадуро заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. По его словам, все американские дипломаты будут высланы из страны.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Конь в пальто3 часа назад
Этим сукам пиндосам всё неймётся, всё революции устраивают, сволочи. Хоть бы цунами накрыла эту страну, как предсказывала Ванга.
2
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Дора3 часа назад
Тебя, козла, и главного латышского "эксперта" по всем вопросам, не спросили.
1
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абвгд2 часа назад
Сценарий и сценаристы не изменны,а главный фактор-нефть!Очень необходимая составляющая!
1
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