﻿ Протесты в Венесуэле: армия на стороне Мадуро, количество жертв растет, Mixnews.lv

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Во время общенациональных протестов в Венесуэле погибли 16 человек, сообщает La Prensa de Lara.

В издании рассказали, что люди погибли в штатах Амасонас, Боливар, Португеса, Баринас, Тачира и Каракас.

Отмечается, что протестующие погибли во время столкновений.

Участники акций протестов требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.

Между тем, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо вооруженными силами страны. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Солдаты Родины не принимают президента, навязанного под прикрытием реализации неясных интересов или незаконно самопровозглашенного", – подчеркнул Лопес.

El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 23 января 2019 г.

Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране.

Он назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом.

Мадуро заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. По его словам, все американские дипломаты будут высланы из страны.