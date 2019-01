﻿ В Венесуэле произошла попытка переворота, Mixnews.lv

В мире |

В Венесуэле накануне, 23 января, в столице вспыхнули протесты. Их участники потребовали отставки действующего президента Николаса Мадуро. В Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.

Как сообщает правозащитная организация Foro Penal, в ходе протестов 218 человек были задержаны по всей стране.Некоторые протестующие погибли во время столкновений, всего 16 человек, сообщает La Prensa de Lara. Люди погибли в штатах Амасонас, Боливар, Португеса, Баринас, Тачира и Каракас.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо принял на себя президентские полномочия, сообщает РИА Новости. Он принес клятву: "Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы".

Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению в твиттере. Он пообещал, что правительство сделает все возможное для защиты суверенитета страны.

Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не будет поддерживать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо, который "навязан" стране под влиянием "чужих интересов" и провозгласил себя лидером в обход закона.

Между тем в городе Валенсия к протестующим присоединилась группа полицейских, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо президентом страны. Он призвал лидеров других государств в северном полушарии поступить так же. Трамп пообещал, то он использует "вес экономической и дипломатической мощи Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии". В ответ Мадуро объявил, что разрывает дипломатические отношения с США. Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. США отказали Мадуро в праве разрывать дипотношения, заявил госсекретарь Майк Помпео на сайте Госдепа.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы", — говорится в нем. Госдеп пригрозил "привлечь к ответственности" тех, кто будет угрожать американской дипмиссии и ее сотрудникам в Венесуэле.

Позицию Трампа поддержала канадский министр иностранных дел Христя Фриланд. В эфире телеканала Global News она заявила, что Канада признает Гуайдо официальным лидером страны.

Глава Европейского совета Дональд Туск в твиттере выразил надежду, что страны Европы поддержат "демократические силы" в Венесуэле. По его словам, у Гуайдо в отличие от Мадуро есть "демократический мандат" от граждан Венесуэлы.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.