﻿ Виктор Янукович признан виновным в госизмене, Mixnews.lv

Виктор Янукович признан виновным в госизмене (7)
В мире | 24 января 2019 года, 11:19
Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Также Янукович признан виновным в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны, сообщает "Радио Свобода".
В приговоре сказано, что вина Януковича является доказанной.
Назначенное экс-президенту наказание еще не озвучили.
Отметим, что обвинение просило для Януковича 15 лет лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Сейчас бывший президент находится в России.
Сам Янукович называл дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным.
Источник: Polit
конечно виноват.. нужно было силой всю эту нечисть задавить, а не сопли жевать.
313
Ответить
А если бы разогнал майдан,стал бы героем украины!
36
Ответить
Афганистан попросил помощь у СССР и она была оказана что бы исключить ввода туда войск США. Янукович , законный президент Украины попросил Путина о помощи но помощь была отказана несмотря на то, что на Украину метит НАТО и США.
34
Ответить
Показать все (7)