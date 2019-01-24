﻿ Виктор Янукович признан виновным в госизмене, Mixnews.lv

В мире |

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Также Янукович признан виновным в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны, сообщает "Радио Свобода".

В приговоре сказано, что вина Януковича является доказанной.

Назначенное экс-президенту наказание еще не озвучили.

Отметим, что обвинение просило для Януковича 15 лет лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Сейчас бывший президент находится в России.

Сам Янукович называл дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным.

Источник: Polit