﻿ Виктор Янукович признан виновным в госизмене, Mixnews.lv

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Виктор Янукович признан виновным в госизмене (7)

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В мире | 24 января 2019 года, 11:19

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. Также Янукович признан виновным в пособничестве в изменении границы страны и ведении войны, сообщает "Радио Свобода".

В приговоре сказано, что вина Януковича является доказанной.

Назначенное экс-президенту наказание еще не озвучили.

Отметим, что обвинение просило для Януковича 15 лет лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Сейчас бывший президент находится в России.

Сам Янукович называл дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным.

Источник: Polit

Комментарии 7
мда3 часа назад
конечно виноват.. нужно было силой всю эту нечисть задавить, а не сопли жевать.
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re2 часа назад
А если бы разогнал майдан,стал бы героем украины!
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ЧП3 часа назад
Афганистан попросил помощь у СССР и она была оказана что бы исключить ввода туда войск США. Янукович , законный президент Украины попросил Путина о помощи но помощь была отказана несмотря на то, что на Украину метит НАТО и США.
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