﻿ Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в связях с несовершеннолетними, Mixnews.lv

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Четверо мужчин рассказали журналу The Atlantic, что столкнулись с домогательствами со стороны режиссера Брайана Сингера, когда были несовершеннолетними.

Один из героев материала, Виктор Валдовинос заявил, что Сингер приставал к нему (в частности, трогал за гениталии) в раздевалке на съемках фильма «Способный ученик» в 1997 году. Валдовинос снимался в массовке картины. В то время ему было 13 лет.

Остальные три героя статьи выступили под псевдонимами. Двое из них сказали, что состояли в интимной связи с Сингером, когда им было 17 и 15 лет. По их словам, режиссер знал, что они еще не достигли возраста согласия. Четвертый мужчина заявил, что занимался оральным сексом с Сингером, когда ему было «17 или 18». Все описанные события, по словам героев материала, происходили в конце 1990-х.

Адвокат Сингера Эндрю Бреттлер заявил The Atlantic, что режиссер никогда не вступал в интимные связи с несовершеннолетними юношами. Сам Сингер назвал статью журнала клеветой и заявил, что ее автор «странно одержим» им еще с 1997 года.

В 2017 году против Брайана Сингера был подан иск о нападении сексуального характера. Истец Сизар Санчес-Гусман заявил, что в 2003 году, когда ему было 17 лет, режиссер изнасиловал его во время вечеринки на яхте.

Истца представлял адвокат Джефф Херман, который в 2014 году вел другой иск о преступлениях сексуального характера против Брайана Сингера. Тогда истец, актер Майкл Иган, в итоге отказался от обвинений, а Херман признал их ложными.

Источник: Meduza